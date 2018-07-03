Belediye başkanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

NİĞDE

Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, olay gününde neler yaşandığına dair bilgiler yer aldı.

İddianamede, sanık Serkan T'nin sinirli bir şekilde Belediye Meclis Üyesi Yusuf Sağlam'ın da bulunduğu Başkan Şengül'ün odasına gelerek sigorta primlerinin hala neden yatırılmadığını sorduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Şengül'ün Serkan T'ye, "Sakin ol, hallederiz." diyerek birlikte aşağı indikleri ve Sağlam'ın odada kaldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Tartışarak aşağı inen Serkan T'nin, binadan çıktıktan sonra uzaktan Şengül'e 2 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, zanlının daha sonra yanına gittiği maktule 2 kez daha ateş açıp koşarak olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

Serkan T'nin, iddianamede yer alan ifadesinde, Şengül ile herhangi bir husumeti olmadığını ancak kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kaydedildi. İddianamede, zanlının, "Uzun zamandır sigortam yapılmadığı için sinirliydim, gergindim. Pişmanım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İddianamede, zanlının polisi arayarak tabancasıyla teslim olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye binası girişinde 8 Mayıs'ta Serkan T. tarafından ruhsatsız tabancayla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polisi arayarak tabancasıyla teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Muhabir: Abdullah Özkul