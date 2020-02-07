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Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.

İzzet Taşkıran,Zafer Arslan   | 07.02.2020
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak

İstanbul

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi. 

Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.

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