Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.
İstanbul
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.
Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.