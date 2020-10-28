Euro
9.75
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,892.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC’de kapalı Maraş bölgesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

BBP Genel Başkanı Destici, "İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliğinde bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, hakaretten uzak durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.10.2020
BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türk milletinin, tüm İslam aleminin ve yeryüzündeki bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladı. 

Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde, Fransa'nın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine şahit olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu hakaretlerin ya da ayar vermelerin bizatihi Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından dillendirilmesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Buradan başta Fransa Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu kervana katılan yani İslam'a ve Müslümanlara hakaret etme, İslam'ı dizayn etme çabalarına girişme, İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliği ve cüretkarlığında bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, bizim kutsallarımıza hakaretten uzak durmaya davet ediyorum. Çünkü bunun sonu hiçbirimizin istemediği noktalara gider ve provokasyonlara sebep olur. Bir bakarsınız Müslümanların zaten Avrupa'da istemeyen Neonazi düşüncesine sahip ırkçı-faşist insanların ya da radikal Hristiyanların birbiriyle adeta sokak çatışmaları yaşadığı günlerle karşı karşıya kalıveririz."

"Kimsenin Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur"

Mustafa Destici, bu süreçte Avrupa'da bazı ülkelerde Türkiye düşmanlığı ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok ağır hakaretamiz ifadelere ve sözde karikatürlere şahit olduklarına işaret etti.

Bunları da kınadıklarını ve lanetlediklerini aktaran Destici. "Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlar düşünce fikir, yazı, çizi özgürlüğü içerisinde de açıklanamaz. Dünya üzerindeki hiç kimsenin ama hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun mesleği ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur. Bunu yapanlar, elbet bir gün bunun bedelini öderler." diye konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 salgınında en fazla bulaşma Belçika'da
İran'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti
Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu: Nefes alıp vermemizin kadrini iyi idrak edelim
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bu yayın ve yapılanlar kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Charlie Hebdo soruşturmasına ilişkin diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Charlie Hebdo soruşturmasına ilişkin diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir
Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama: Bu sözde karikatürler insani ahlaktan da yoksun

Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama: Bu sözde karikatürler insani ahlaktan da yoksun