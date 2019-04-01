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Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiasına yalanlama

İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 01.04.2019
Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiasına yalanlama

İstanbul

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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