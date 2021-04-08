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Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüpheliler ek gözaltı süresi için adliyeye getirildi

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 08.04.2021
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüpheliler ek gözaltı süresi için adliyeye getirildi Fotoğraf: Serdar Açıl / AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada emniyet işlemleri devam eden şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.


Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi" başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmaları bekleniyor.


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