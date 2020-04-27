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Bayburt Valiliği huzurevinde Kovid-19 vakalarına ilişkin idari soruşturma başlattı

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 27'si huzurevi sakini toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, gerekli tedbirlerin alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fatih Mehmet Özcan   | 27.04.2020
Bayburt Valiliği huzurevinde Kovid-19 vakalarına ilişkin idari soruşturma başlattı

Bayburt

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre, 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe gerekli tedbirlerin alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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