'Bay Kemal, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et." dedi.
Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.
'Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz'
Erdoğan, "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.