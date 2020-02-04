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Batman'daki terör operasyonlarında patlayıcı hammaddesi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

04.02.2020
Batman'daki terör operasyonlarında patlayıcı hammaddesi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Batman

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sason ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin tespiti ve bulunabilecek terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personel, sözde Zori bölgesinde çalışma yaptı.

Kontrol edilen sığınak ve barınaklarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

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