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Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Selman Tür   | 22.07.2019
Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

Batman

Bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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