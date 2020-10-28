Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yıldırım operasyonları" kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 teröristin etkisiz hale getirildiği, 74 iş birlikçinin yakalandığı bildirildi.
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