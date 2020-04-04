Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Batman Başsavcılığı: M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

Muhyeddin Beyca   | 04.04.2020
Batman Başsavcılığı: M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı Fotoğraf: Muhyeddin Beyca / AA

Batman

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.

"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çavuşoğlu'ndan İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Batman Başsavcılığı: M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Batman Başsavcılığı: M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez 'cezaevinde isyan' haberlerini yalanladı

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı
TÜRGEV, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

TÜRGEV, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı