Batı Karadeniz'in 'incisi' gün batımında büyüledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Düzce
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.
Gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.