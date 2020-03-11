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Batı Karadeniz'in 'incisi' gün batımında büyüledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soner Şen   | 11.03.2020
Batı Karadeniz'in 'incisi' gün batımında büyüledi Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

Gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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