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Batı Karadeniz'de balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Kayhan, "Geçen yıl limanımızdan çıkarılan balık bin 500-2 bin tonken, bu yıl 100 ton. O kadar az, yirmide bir diyebilirim. Hamsi, palamut, bu balıklarımız yok denecek kadar az." dedi.

Gökhan Yılmaz   | 29.01.2020
Batı Karadeniz'de balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Zonguldak

Zonguldak'ta av mevsimine umutlu başlayan balıkçılar, verimli bir sezon geçirememenin hayal kırıklığını yaşıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı'de umutla başladıkları sezonun istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Balık popülasyonunun geçen yıla göre çok az olduğunu anlatan Kayhan, "Bu, küresel ısınmaya bağlanıyor. Geçen yıl balıkçı limanımızdan çıkarılan balık bin 500-2 bin tonken, bu yıl 100 ton. O kadar az, yirmide bir diyebilirim. Hamsi, palamut, bu balıklarımız yok denecek kadar az." diye konuştu.

Kayhan, bu durumun fiyatlara da yansıdığını dile getirerek, "Hava bozduğu zaman soğuk hava depolarından çıkarılan balıklar piyasaya sürülüyor. Şu sıra İğneada'dan balık alınıyor. Gelecek için balıkçılarımız 'bir umut' diyor ancak şunu unutmayalım, piyasada kıt olan bu balık fabrikalara yollanıyor. Bugün balık fiyatlarına bakacak olursak, çipuranın kilogramı 45-50 lira, 20 liradan hamsi yenmiyor." dedi.

Hava sıcaklığının denizleri etkilediğine işaret eden Kayhan, "Deniz sıcak olduğu sürece balık dağınık olur, soğuduğu zaman bir araya gelir ve avlanması daha fazla olur. Denizlerimiz geç soğudu." ifadelerini kullandı.

Kayhan, sürdürülebilir balıkçılık açısından kota uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Kota olmadığı ve bilinçsiz avcılık yapıldığı sürece gelecek nesiller bu balığı bulamayacak." diye konuştu.

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