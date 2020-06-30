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Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Başak Akbulut Yazar   | 30.06.2020
Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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