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Ankara'nın Kalecik ilçesinde yük treni kazası meydana geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Türkiye

Başkentte tren kazası: 2 ölü

Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Aykut Karadağ   | 10.10.2020
Başkentte tren kazası: 2 ölü

Ankara

Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında tren kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kalecik-Kırıkkale yolunun 6'ncı kilometresinde iki yük treni çarpıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bazı vagonlar raydan çıkarak yan yattı.

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