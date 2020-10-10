Başkentte tren kazası: 2 ölü
Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında tren kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kalecik-Kırıkkale yolunun 6'ncı kilometresinde iki yük treni çarpıştı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bazı vagonlar raydan çıkarak yan yattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.