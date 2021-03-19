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Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Serdar Açıl   | 19.03.2021
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

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