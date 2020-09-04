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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor.
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Başkentte KPSS'nin yapılacağı gün bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 04.09.2020
Başkentte KPSS'nin yapılacağı gün bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara

Ankara Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adayların yanında Sınava Giriş Belgesi ile bir fotoğraf getirmeleri şartıyla sınava girebileceği, belgenin, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Geçici Kimlik Belgesi verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 6 Eylül Pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.

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