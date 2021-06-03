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Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı

Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ömer Olcay,İsa Toprak   | 03.06.2021
Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.


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