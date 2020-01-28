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Başkentte ByLock soruşturması: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İsmet Karakaş   | 28.01.2020
Başkentte ByLock soruşturması: 21 gözaltı kararı

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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