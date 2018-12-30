Başkentte bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

ANKARA

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı kutlamalarında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bazı emniyet tedbirleri alındığı belirtildi.

Bu kapsamda yarın saat 18.00'den itibaren, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Güvenpark'ta yapılacak kutlamalar çerçevesinde, Atatürk Bulvarı'nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine (Sıhhiye Orduevi önü) kadar olan bölümü ve Atatürk Bulvarı'na açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın tamamı ve bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı'ndan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar olan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü Kumrular Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Aşkabat Caddesi (Bahçelievler 7. cadde) ve 54. caddede yapılacak kutlamalar kapsamında, Aşkabat Caddesi'nin (Bahçelievler 7. cadde), Milli Kütüphane girişi trafik ışıklarından 54. cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde/sokakların tamamı, 54. cadde ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamında araç trafiği sağlanamayacak.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapılacak kutlamalarda, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park Kavşağı ile Esat Caddesi kavşağı arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı çift yönlü, Bestekar Sokağı ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü kullanılamayacak.

Filistin Caddesi'nde yapılacak kutlamalarda ise Filistin Caddesi'nin tamamı ile bu caddeye açılan sokakların tamamı çift yönlü, etkinliklerin sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.

Metro ve Ankaray kullanılabilecek

Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması tavsiye edildi.

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı istikametine gelen yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı Ulus istikametine gelen araçlar Necatibey Caddesi'ne, Ziya Gökalp Caddesi Kolej istikametinden gelen araçlar Mithatpaşa Caddesi'ne, Atatürk Bulvarı Çankaya istikametinden gelen araçlar Meşrutiyet Caddesi'ne, GMK Bulvarı Anadolu Meydanı istikametinden gelen araçlar Kumrular ve Strazburg caddelerine, Dikmen Caddesi Dikmen istikametinden gelen araçlar İnönü Bulvarı'na ve Atatürk Bulvarı Çankaya istikametine, Bahçelievler 7. caddeye giriş yapmak isteyen araçlar Akdeniz Caddesi, 8. cadde, 4. cadde ve İnönü Bulvarı istikametine, Filistin Caddesi'ne gelen araçlar Nene Hatun, Çankaya ve Uğur Mumcu, Reşit Galip Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Muhabir: Merve Yıldızalp