Euro
7.43
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri kapsamında Efes Antik Kenti’nde Yusuf Güney konseri düzenleniyor.
logo
Türkiye

Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı

Ankara'da Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Aybüke İnal   | 22.05.2020
Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehirlere gitmelerine olanak tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala farklı şehirlere seyahat etmeyi sürdürdü.

Vatandaşlar, genellikle özel araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih ederken, Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul, Konya ve Eskişehir yolunun her iki yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İzin belgelerini alan bazı vatandaşlar ise Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) gelerek dezenfekte edilen ve yarı kapasite hizmet veren araçlarla yolculuk yaptı.

Bir seyahat firmasının yetkilisi Kenan Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaya oranla bilet satışlarının 2 kat arttığını, bugün yaklaşık 950 kişiye bilet sattıklarını söyledi.

Bir diğer firma yetkilisi Ali Önal da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçilerinin oluşturduğu kısmi yoğunluğun 3 gündür devam ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
İngiltere yurt dışından gelenleri karantinaya alacak
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 116 bin 111'e ulaştı
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Benzer haberler

Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı

Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı

Başkentte, bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak

Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak

HDP Sözcüsü Günay: Diliyorum ki Ramazan Bayramı barış, kardeşliğe ve pandeminin bitmesine vesile olur

HDP Sözcüsü Günay: Diliyorum ki Ramazan Bayramı barış, kardeşliğe ve pandeminin bitmesine vesile olur
İçişleri Bakanlığından 'Ramazan Bayramı trafik tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 'Ramazan Bayramı trafik tedbirleri' genelgesi