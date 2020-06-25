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Türkiye

Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Fırat Taşdemir   | 25.06.2020
Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Ankara

Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan annenin kucağında bir bebek ile atık kağıt ve plastik çuvalları üzerinde taşınan çekyatta bir çocuğun hiçbir önlem almadan seyahat ettiği anlar yer alıyor. 

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