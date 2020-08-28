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Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Aykut Karadağ   | 28.08.2020
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kadar olan güzergahlarda resmigeçit düzenleneceği bildirildi.

29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren, Atatürk Bulvarı'nda, Kuğulu Kavşağından Ulus Meydanı arasındaki ulaşımın, Ulus istikametine doğru tek şeritli olarak sağlanacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermelerinin faydalı olacağı vurgulandı.

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