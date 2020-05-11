Euro
7.67
Dolar
7.09
BIST 100
98,254.51
Altın
1,704.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçiyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Ankara’da açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Başkentlileri sahura tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde uyandırıyorlar

Tasavvuf müziği solisti Eren Coşkun ve davulcu arkadaşları, ramazan boyunca Ankaralıları tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde sahura kaldırıyor.

İsmet Karakaş   | 11.05.2020
Başkentlileri sahura tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde uyandırıyorlar Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Tasavvuf müziği solisti Eren Coşkun ve davulcu arkadaşları, ramazan boyunca Ankaralıları tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde sahura uyandırıyor.

Mamak Belediyesi bünyesinde, ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldırmakla görevlendirilen solist Eren Coşkun ile davulcu arkadaşları Haydar Kocadere ve Emir Coşan, diğer ramazan davulcularından farklı olarak tasavvuf müziği ve ilahilerle görevlerini yerine getirmeleriyle dikkati çekiyor.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mamak Belediyesi tarafından eski ramazanları vatandaşlara yaşatmak için görevlendirildiklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki bu farklı uygulama için vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Coşkun, "İnsanlar karantina sürecinde sıkılmasınlar, manevi atmosfer yaşasınlar diye ilahiler okumaya başladık. Bu da çok sevildi gerçekten. İnsanlar hatta uyumadılar, bazen gideceğimiz mahallelerdekiler bizi beklediler. Bizler de onların bu özverisine karşılık her gece güzel ilahilerle onların sahurlarına ortak olduk, eşlik ettik." diye konuştu.

Görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını, buradan da gayet olumlu tepkiler geldiğini aktaran Coşkun, "Sosyal medyada gündem olsun gibi bir niyetimiz yoktu, zaten öyle olsaydı da yerini bulmazdı. Biz Allah rızası için okuduk Sultan 3. Murat Han'ın güzel eseri 'Uyan Ey Gözlerim'i. Sürekli onu okuyarak dolaşıyoruz zaten. Çok sevildi. Bizler de çok memnunuz bu durumdan." ifadelerini kullandı.

Coşkun, tasavvuf müziği üzerine eğitim aldığını ve mesleğini icra ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Köse'den vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de bu yıl ramazanın salgın hastalık dönemine rastladığını hatırlatarak, köklü bir medeniyetin mensubu olarak, ramazan boyunca vatandaşlara geçmişi yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Salgın döneminde ramazan davulcularının bahşiş toplayamaması ve sokağa çıkmakta zorlanmaları üzerine sanatçıları devreye soktuklarını dile getiren Köse, "Güzel melodiler eşliğinde, maniler eşliğinde insanlarımızı sahurlara kaldıralım, bir hoşluk olsun istedik." dedi.

Vatandaşların güzel bir ramazan geçirmesini dileyen Köse, sahura kalkan vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti
Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e çıktı
Rusya Kovid-19 vaka sayısında İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Benzer haberler

Başkentlileri sahura tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde uyandırıyorlar

Başkentlileri sahura tasavvuf müziği ve ilahi eşliğinde uyandırıyorlar

Kovid-19 sürecinde 'uyku' uyarısı

Dağlardan gelen lezzetler iftar ve sahur sofralarını süslüyor

TİKA Kenya'da 1500 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor

TİKA Kenya'da 1500 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor
KKTC'deki uluslararası öğrenciler, ramazanı Kovid-19 tedbirleriyle geçiriyor

KKTC'deki uluslararası öğrenciler, ramazanı Kovid-19 tedbirleriyle geçiriyor
Tır şoförlerinin iftar telaşı

Tır şoförlerinin iftar telaşı