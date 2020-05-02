Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı
Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kalmaya özen gösterdi.
Ankara
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Başkent'teki meydanlar ile Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekanlar sessizliğe büründü.
Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görüldü. Kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde yayaya da rastlanmadı.
Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.