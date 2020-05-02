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Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı

Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kalmaya özen gösterdi.

Ferdi Türkten   | 02.05.2020
Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Başkent'teki meydanlar ile Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görüldü. Kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde yayaya da rastlanmadı.

Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürdü.

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