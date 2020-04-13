Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
96,398.64
Altın
1,712.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Ankara'nın simgesi Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Barış Kılıç,Abdullah Yasin Güler   | 13.04.2020
Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı Fotoğraf: Fırat Çağlayan Yurdakul/AA

Ankara

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Azerbaycan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan tarihinde Haydar Aliyev Merkez'inin dış cephesine Türk bayrağı yansıtmıştı. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde Azerbeycan’ın bu jestine karşılık olarak Başkent Ankara’nın simgesi Atakule, Azerbeycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. ( Fırat Çağlayan Yurdakul - Anadolu Ajansı )

Başkent Ankara'nın simgesi Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı'nı yansıtmıştı.

Türkiye de bu jest üzerine Azerbaycan ile olan yakınlığını, dayanışmasını ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının mavi, kırmızı ve yeşil renkleriyle aydınlattı. 

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan'a Sevgilerle" mesajı yazılırken, Atakule'nin AVM kısmında bulunan kavisli dev led ekranlardan iki ülkenin bayrakları dalgalandırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ'den Mısır'a koronavirüs nedeniyle çarşı ve dükkanlarda 'katı önlemler alma' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Kovid-19 kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı' uyarısı
Beyoğlu'nda bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak
NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat