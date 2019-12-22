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Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Başkent Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Abdullah Yasin Güler   | 22.12.2019
Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte yarın ve 24 Aralık'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililere ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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