Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Başkent Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte yarın ve 24 Aralık'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/HdBpYL9sG5— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 22, 2019
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililere ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.