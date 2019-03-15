Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Türkiye, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

'Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile bu ülkede iki camiye yönelik terör saldırısı dolayısıyla telefonda görüştü.

Aynur Ekiz   | 15.03.2019
'Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'i telefonla aradığını, Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

Görüşmede Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'e terör eylemi sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu eylemi tüm Müslümanlar adına lanetlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle de sizlerin orada şu andan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto, içeriği itibarıyla bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin ailesiyle görüntülü görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin ailesiyle görüntülü görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır
Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının şartlarını zirveye çıkarmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının şartlarını zirveye çıkarmak için çalışıyoruz