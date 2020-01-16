Basın Konseyi Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı
Basın Konseyi, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Mısır polisi, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilemiştir. Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır" denildi.
İstanbul
Basın Konseyi, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
- Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil
- Gazetecileri Koruma Komitesi: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı
- BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması
- ABD Dışişleri Bakanlığından AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın çağrısı
- AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu: Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılar
- Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği: Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte
- Avrupa Haber Ajansları Birliği, Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı
Basın Konseyinden yapılan açıklamada, Mısır polisinin hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilediği vurgulandı.
Anadolu Ajansı Kahire ofisinin polis tarafından basılmasının ve çalışanların gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır. Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı olan ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."
Anadolu Yayıncılar Derneği: Çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da yazılı açıklamasında konuya ilişkin, "Eşkıya gibi kuruma gelen darbeci Sisi'nin polisleri, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantılarını da kesmiştir." ifadesini kullandı. Burhan, şunları kaydetti:
"Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.