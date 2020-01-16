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Basın Konseyi Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

Basın Konseyi, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Mısır polisi, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilemiştir. Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır" denildi.

Murat Paksoy   | 16.01.2020
Basın Konseyi Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

İstanbul

Basın Konseyi, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı. 

Basın Konseyinden yapılan açıklamada, Mısır polisinin hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilediği vurgulandı.

Anadolu Ajansı Kahire ofisinin polis tarafından basılmasının ve çalışanların gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır. Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı olan ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

Anadolu Yayıncılar Derneği: Çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da yazılı açıklamasında konuya ilişkin, "Eşkıya gibi kuruma gelen darbeci Sisi'nin polisleri, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantılarını da kesmiştir." ifadesini kullandı. Burhan, şunları kaydetti:

"Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." 

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