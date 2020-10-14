Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir’de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.
Istanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde ülke genelinde sahte içkiden zehirlenme nedeniyle ölümlerin artması üzerine harekete geçti.
Başakşehir’de bulunan sanayi sitesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.
Deterjan imalatı için kiralandığı öğrenilen depodaki sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve bidonlara el konuldu.
Üretilen sahte içkinin çeşitli illerde merdiven altı satış yaptıkları öğrenilen kişilere gönderildiği tespit edildi.
Polis ekiplerince iki zanlı gözaltına alındı, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'de sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı
İzmir'deki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak dün adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 adrese baskın yapılmış ve 20 zanlı gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.