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Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi

Başakşehir'de, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü devrildi.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 22.11.2020
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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