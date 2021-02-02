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Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
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Türkiye

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 02.02.2021
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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