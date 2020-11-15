Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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