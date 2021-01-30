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Türkiye

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Enes Kaplan   | 30.01.2021
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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