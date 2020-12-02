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Türkiye

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den manevi destek

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde halkın talebi doğrultusunda Türkiye'nin desteğiyle dini eğitim veriliyor.

Rauf Maltaş   | 02.12.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den manevi destek

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen maddi ve manevi Türkiye destekli çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı Tel Abyad'da, halkın talebi doğrultusunda Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri veriliyor.

Şanlıurfa'daki Eyyübiye Mütfülüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen dini eğitimlerde Tel Abyad merkeze bağlı Ebu Talip Camisi'nde 45, Ravza Camisi'nde 50, Musab Bin Umeyr Camisi'nde 14, Darül Etyam Camisi'nde 20, Cenubiye ve Şarkiye köylerinde 25 olmak üzere cüz ve ilmihal ezberlerini tamamlayan toplam 154 kursiyere, düzenlenen törenle başarı belgesi verildi.

Öte yandan, Tel Abyad'da bulunan 6 bin çocuğa ise gezici sinema aracıyla 35 okulda çocuk sinemalarıyla da sosyal destek sağlandı.​​​​​​​


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