Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.