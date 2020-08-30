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Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor

Bölgede kamu hizmetlerinin inşa süreci devam ediyor.

Rauf Maltaş   | 30.08.2020
Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki motorlu araçlar kayıt altına alınıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda iki ilçede de kamu hizmetlerinin inşa süreci devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da Yerel Polis Gücü (ŞURTA) bünyesinde oluşturulan Trafik Tescil Büro Amirliği hizmet vermeye başladı.

Hususi, ticari ve kamuya ait araçlara farklı renklere sahip plakaların hazırlandığı amirliğe başvuranların kimlik bilgileri doğrultusunda sahibi olduğu araçların nitelikleri kayıt altına alınıyor.

Motorlu araç trafik tescil belgesinin hazırlanmasının ardından plakalar, belgeleriyle sahiplerine teslim ediliyor.

Bölgede uzun yıllardır kamu otoritesinin olmaması nedeniyle plakasız kullanılan motorlu araçlar, kayıt altına alınarak kamu otoritesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bölge halkı, araçlarının kayıt altına alınması ve plaka tahsis edilmesinin bölgenin geleceği açısından umut veren bir gelişme olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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