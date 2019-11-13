Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin mayın ile EYP tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, halkın emniyetle evlerine dönmesini sağlamak amacıyla yapılan mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bbLjcrLWlF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019
Paylaşımda, bölgenin mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmaların kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi.
Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.