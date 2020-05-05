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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Kemal Karadağ   | 05.05.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." bilgisi paylaşıldı.

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