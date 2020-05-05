Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." bilgisi paylaşıldı.
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Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/lmVGeXYFzE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020