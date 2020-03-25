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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alt yapı ve dezenfeksiyon işlemi sürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde alt yapı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon işlemi devam ediyor.

Mehmet Fatih Aslan   | 25.03.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alt yapı ve dezenfeksiyon işlemi sürüyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, özel izin ile görevlendirilen kamu personeli, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alarak, Tel Abyad ve Resulayn'da faaliyetlerine devam ediyor.

Tel Abyad'da çevre düzenleme, ağaçlandırma, temizlik, boyama gibi çalışmalarına devam eden SUDKOM Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, Aynel Arus ve Bisettin mahallelerindeki altyapı sorunlarını giderdi.

Adliye, emniyet binası ve sorunlu diğer bölgelerdeki kanalizasyon sistemlerine müdahale eden ekipler, kanal sorunlarını çözdükten sonra yağışlara karşı mazgallarda da temizlik çalışması yaptı.

Resulayn'da da aynı şekilde faaliyetlerini sürdüren ekipler, Telhamut trafosuna giden yolun bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde park ve refüjlerde boya çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaçlandırma faaliyetlerini de beraberinde yürütüyor.

Öte yandan, koronavirüs tedbirlerinin Türkiye ile eş zamanlı uygulanmaya devam edildiği her iki ilçede, tüm kamu binaları dezenfekte edildikten sonra, tedbirlerin sürekli hale getirilmesi amacıyla kamu kurumlarına manuel ilaçlama pompaları teslim edildi.

Dezenfeksiyon işlemlerinin ne şekilde ve sıklıkta yapılacağı konusunda eğitim verilen kurum çalışanları, teslim edilen pompa ve dezenfektan ile kurumlarında gerekli tedbirleri almaya başladı.

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