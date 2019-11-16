MSB: 988 EYP, 442 mayın etkisiz hale getirildi

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ile 442 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 16.11.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ile 442 mayın etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 988 EYP ile 442 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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