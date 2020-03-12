Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.