Euro
9.51
Dolar
7.84
BIST 100
1,332.56
Altın
1,834.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı Paris Saint Germain futbolcusu Moise Kean, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 07.12.2020
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir Şehir Hastanesinde "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı
Yunanistan'da Kovid-19 karantinası 7 Ocak'a kadar uzatılacak
Kovid-19 tanılı kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 284 kişi hayatını kaybetti
İran: ABD yaptırımları nedeniyle Kovid-19 aşısı alamadık

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu