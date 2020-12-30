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Türkiye

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 30.12.2020
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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