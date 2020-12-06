Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.