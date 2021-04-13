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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 13.04.2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

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