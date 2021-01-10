Barış Pınarı bölgesinde çocuklara mayın ve EYP'lere karşı korunma için eğitim veriliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.