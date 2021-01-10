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Barış Pınarı bölgesinde çocuklara mayın ve EYP'lere karşı korunma için eğitim veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.01.2021
Barış Pınarı bölgesinde çocuklara mayın ve EYP'lere karşı korunma için eğitim veriliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.

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