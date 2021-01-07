Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.