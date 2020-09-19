Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.