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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 23.05.2021
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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